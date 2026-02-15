Пять авиарейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: Полина Зубова

В международном аэропорту Нижнего Новгорода возникли задержки с вылетом пяти рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что продолжаются временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, которые были введены вечером 15 февраля.

С пассажирами, чьи рейсы задерживаются, работают сотрудники авиакомпаний и представители аэропорта. В терминале дополнительно установлены питьевые фонтанчики и кулеры с питьевой водой, а также организовано питание.

Пассажирам, которые планируют выехать в международный аэропорт имени Чкалова, рекомендуют следить за актуальным расписанием на сайте аэропорта и авиакомпаний.