Пять авиарейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

В международном аэропорту Нижнего Новгорода возникли задержки с вылетом пяти рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В аэропорту уточнили, что продолжаются временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, которые были введены вечером 15 февраля.
С пассажирами, чьи рейсы задерживаются, работают сотрудники авиакомпаний и представители аэропорта. В терминале дополнительно установлены питьевые фонтанчики и кулеры с питьевой водой, а также организовано питание.
Пассажирам, которые планируют выехать в международный аэропорт имени Чкалова, рекомендуют следить за актуальным расписанием на сайте аэропорта и авиакомпаний.
