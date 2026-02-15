Росавиация ввела ограничения в нижегородском аэропорту Общество

В нижегородском аэропорту имени Чкалова 15 февраля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что в предыдущий раз ограничения вводили в аэропорту Нижнего Новгорода 5 февраля в связи с угрозой атаки БПЛА. А до этого подобные меры применялись в нижегородской воздушной гавани в начале января.