Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2026 17:53Росавиация ввела ограничения в нижегородском аэропорту
15 февраля 2026 16:38102 спецмашины обрабатывают дороги Нижнего Новгорода от гололеда
15 февраля 2026 14:45Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде
15 февраля 2026 14:16Нижегородцам рассказали, какие начинки для блинов самые вредные
15 февраля 2026 13:00Нижегородцы оформили более 50 тысяч записей к врачу через МАХ
15 февраля 2026 12:18Грозит ли нижегородцам оспа обезьян: врач оценил риски
15 февраля 2026 11:12Резкое похолодание придет в Нижний Новгород
15 февраля 2026 10:07Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе
14 февраля 2026 19:16Движение на улице Ванеева восстановили после ремонта теплосети
14 февраля 2026 17:36Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля
Росавиация ввела ограничения в нижегородском аэропорту

15 февраля 2026 17:53
Росавиация ввела ограничения в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту имени Чкалова 15 февраля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что в предыдущий раз ограничения вводили в аэропорту Нижнего Новгорода 5 февраля в связи с угрозой атаки БПЛА. А до этого подобные меры применялись в нижегородской воздушной гавани в начале января.

Авиасообщение Аэропорт Росавиация
