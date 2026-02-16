Пивной бар на воде появится в Нижнем Новгороде летом-2026 Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде в 2026 году планируется запустить пивной бар на воде и новые электрические суда. Об этом на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по развитию экономики, промышленности, предпринимательства и туризма сообщила и.о. директора департамента развития туризма и внешних связей Елена Мишина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, туристический флот представлен несколькими компаниями. У "Водохода" работают три круизных теплохода — "Мстислав Ростропович", "Александр Радищев" и "Михаил Фрунзе". В прогулочном сегменте задействованы четыре судна: катамаран "Экоход-3", а также "Москва 143", "Москва 198" и "Нива-4".

В 2026 году к ним добавятся три новых электрических судна — "Москва 2.0" и два теплохода "Фонтанка 2.0". Последние будут выполнять транспортные рейсы от Чкаловской лестницы до Стрелки. "Москва 2.0" планируется использовать для прогулок по акватории Волги и Оки, на борту предусмотрен ресторан.

"Судно "Нива-4" выйдет в навигацию в полностью модернизированном виде с новой концепцией. Это будет пивной бар на воде", - сказала глава профильного департамента.

Круизный флот компании "Гамма" включает восемь судов. Это двухпалубные теплоходы "Алдан" и "Александр Свешников", а также трехпалубные "Иван Кулибин", "Афанасий Никитин", "Октябрьская революция, "Александр Попов", "Золотое кольцо" и "Аурум". Прогулочные рейсы выполняют теплоходы "Сура", "КолесовЪ" и "ДоброходЪ".

Елена Мишина добавила, что компания "Водолет" в 2025 году эксплуатировала пять судов "Валдай" и два "Метеора". "География скоростных межрегиональных маршрутов расширилась: на "Метеоре" можно было добраться до Казани и Ярославля, по Каме — до Перми, по Волге — до Твери и Волгограда. В маршрутной сети также появились Саратов, Самара, Тольятти, Рыбинск и другие города", - сказала она.

По ее словам, растет спрос и на внутриобластные перевозки. Самым популярным направлением в 2025 году стал маршрут Нижний Новгород — Бор, которым воспользовались 37,5 тысячи пассажиров.

Как отметила Елена Мишина, турпоток в сегменте речного туризма в 2024 году превысил 800 тысяч человек, что на 23% больше показателя 2023 года. В 2025 году он приблизился к одному миллиону.

Ранее сообщалось, что речные рейсы из Нижнего Новгорода до Выксы хотят запустить в 2026 году.