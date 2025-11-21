ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Речные рейсы из Нижнего Новгорода до Выксы хотят запустить в 2026 году

21 ноября 2025 14:57 Общество
Речные рейсы из Нижнего Новгорода до Выксы хотят запустить в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Компания "Водолет" планирует запустить речной рейс между Нижним Новгородом и Выксой в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"До Выксы мы в следующем году дойдем", - заявил генеральный директор компании Никита Итальянцев. 

Он добавил, что есть планы открыть маршрут до Рязани, но сделать это в следующем году, скорее всего, не позволит "ситуация на Оке".  

Напомним, рейс в Выксу планировали запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году. Однако из-за обмеления Оки от реализации проекта пришлось отказаться

Ранее сообщалось, что навигация скоростных судов на подводных крыльях в Нижегородской области завершилась 20 октября. 

