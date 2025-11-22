Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

"Водолет" запустит зимние речные перевозки в Нижегородской области

22 ноября 2025 13:57 Общество
Водолет запустит зимние речные перевозки в Нижегородской области

Фото: судоходная компания "Водолет"

Судоходная компания "Водолет" готовится к пассажирским перевозкам в зимний период. Об этом на заседании думской комиссии по транспорту сообщил гендиректор компании Никита Итальянцев, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Для запуска новой навигации были закуплены суда, произведенные нижегородской фирмой "Галс". Их планируют задействовать на маршрутах через Волгу — от Лысой горы до Васильсурска и от Лыскова до Макарьева.

Кроме того, "Водолет" рассматривает возможность запустить рейсы между Михайловским и Фокино. Однако реализовать задуманное пока не позволяет ограниченное количество техники — в распоряжении перевозчика всего два судна на воздушной подушке.

Также на заседании обсудили запуск речного маршрута до Кстова. А еще выяснилось, что рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Гордума Навигация Речные перевозки
