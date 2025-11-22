"Водолет" запустит зимние речные перевозки в Нижегородской области Общество

Фото: судоходная компания "Водолет"

Судоходная компания "Водолет" готовится к пассажирским перевозкам в зимний период. Об этом на заседании думской комиссии по транспорту сообщил гендиректор компании Никита Итальянцев, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Для запуска новой навигации были закуплены суда, произведенные нижегородской фирмой "Галс". Их планируют задействовать на маршрутах через Волгу — от Лысой горы до Васильсурска и от Лыскова до Макарьева.

Кроме того, "Водолет" рассматривает возможность запустить рейсы между Михайловским и Фокино. Однако реализовать задуманное пока не позволяет ограниченное количество техники — в распоряжении перевозчика всего два судна на воздушной подушке.

Также на заседании обсудили запуск речного маршрута до Кстова. А еще выяснилось, что рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными.