Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Политика
19 февраля 2026 14:48
Евгений Чинцов завел канал в MAX
19 февраля 2026 13:02
Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста замгубернатора
18 февраля 2026 19:56
В Госдуме предлагают повысить налоги на элитную недвижимость и дорогие авто
18 февраля 2026 18:58
В России предложили изменить тарифы такси для семей с детьми
18 февраля 2026 16:21
Сети, свалки и защиту лесов обсудили в Думе Нижнего Новгорода
18 февраля 2026 14:30
"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильев общежитиях
18 февраля 2026 14:12
Ветеран СВО Андрей Куприянов станет мэром Заволжья
18 февраля 2026 13:43
Председателя Молодежной палаты I созыва избрали в "большом" Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 18:08
Эксклюзив
Подготовку нового генплана Нижнего Новгорода обсудили в Заксобрании
17 февраля 2026 17:52
Саносян уходит с поста замгубернатора Нижегородской области
19 февраля 2026 14:48 Политика
Фото: Александр Воложанин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил в соцсетях о запуске своего канала в отечественном мессенджере MAX.

Там Чинцов планирует освещать ключевые события, происходящие в городе, регионе и стране, делиться деталями встреч с гражданами, обзорами территории избирательного округа №30 и рассказывать о реализации городских проектов.

Основное внимание в канале будет уделено вопросам социальной сферы. Также в канале будут появляться новости о поддержке участников специальной операции, истории нижегородцев и темы, интересующие молодежь.

Ранее минцифры Нижегородской области вместе с разработчиками мессенджера MAX дали разъяснения по работе нового сервиса.

Также сообщалось о возможности записи через MAX к стоматологу для жителей Нижегородской области.

