Евгений Чинцов завел канал в MAX

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил в соцсетях о запуске своего канала в отечественном мессенджере MAX.
Там Чинцов планирует освещать ключевые события, происходящие в городе, регионе и стране, делиться деталями встреч с гражданами, обзорами территории избирательного округа №30 и рассказывать о реализации городских проектов.
Основное внимание в канале будет уделено вопросам социальной сферы. Также в канале будут появляться новости о поддержке участников специальной операции, истории нижегородцев и темы, интересующие молодежь.
Ранее минцифры Нижегородской области вместе с разработчиками мессенджера MAX дали разъяснения по работе нового сервиса.
Также сообщалось о возможности записи через MAX к стоматологу для жителей Нижегородской области.
