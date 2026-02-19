Евгений Чинцов завел канал в MAX Политика

Фото: Александр Воложанин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил в соцсетях о запуске своего канала в отечественном мессенджере MAX.

Там Чинцов планирует освещать ключевые события, происходящие в городе, регионе и стране, делиться деталями встреч с гражданами, обзорами территории избирательного округа №30 и рассказывать о реализации городских проектов.

Основное внимание в канале будет уделено вопросам социальной сферы. Также в канале будут появляться новости о поддержке участников специальной операции, истории нижегородцев и темы, интересующие молодежь.

Ранее минцифры Нижегородской области вместе с разработчиками мессенджера MAX дали разъяснения по работе нового сервиса.

Также сообщалось о возможности записи через MAX к стоматологу для жителей Нижегородской области.