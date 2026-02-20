Проводы Широкой Масленицы: в чем загадка праздника Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород, как и вся страна, празднует Широкую Масленицу. Программа праздника (0+) масштабна и разнообразна. Масленичные гуляния идут во всех районах Нижнего и охватывают самые культовые городские локации: от парка "Швейцария" и Щелоковского хутора до Нижегородской ярмарки. Для нижегородцев подготовлены концерты, выставки, старинные народные забавы и состязания, традиционное угощение блинами и, конечно же, финальное фаер-шоу – сожжение Масленицы.

История этого праздника уходит корнями в далекое прошлое. Исследователи и знатоки спорят о происхождении Масленицы, ее традициях и обрядах. Историки отмечают, что, несмотря на время, безжалостно превращающее в прах культуры и цивилизации, наша Широкая Масленица продолжает жить, сохраняя свое обаяние и народную любовь.

В чем загадка интереса к этому празднику? Как он связан с идентичностью современного урбанизированного и медиатизированного общества и почему городские власти активно способствуют организации и проведению Широкой Масленицы?

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Праздники, подобные Масленице, уходят своими конями в глубину веков. Сегодняшняя Широкая Масленица – это дошедшие до нас унифицированные остатки некогда возникших общинных ритуальных магических действ. Эти ритуалы – порождение мифологического сознания наших далеких предков, которые воспринимали себя и окружающий мир как единый живой организм, единое, неразрывное целое.

Общинное ритуальное действо Масленичных игр сродни древнейшим античным мистериям, в которых сюжет мифа разыгрывался как ритуал. Смысл ритуала состоял в том, чтобы, совершая всей общиной строго определенные физические действа, "помочь" природе успешно пройти тот или иной цикл (пережили зиму – пережили смерть, встретили весну – заново родились). При этом подобные ритуалы имели игровую природу, происходило то, что Аристотель называл подражанием жизни.

Масленица, и сегодня, вовлекая в свои игрища большое количество людей, стала проявлением коллективного бессознательного, против которого рационализм урбанизированного и медиатизированного общества бессилен".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент НИУ Президентской академии:

"Масленица стала частью культурного кода. Традиция, которая крепко ассоциируется с границей зимы и весны. Причем, провожать первую надо шумно, весело и с огоньком. Символично совпадение празднества с началом Великого поста. Огонь как олицетворение очищения и обновления - не просто проводы зимы, а символ перезагрузки.

Конечно, удивителен факт востребованности архаичной Масленицы в наше цифровое время. Немаловажно, что в эпоху клипового медиаконтента яркие и простые ритуалы (блины, огонь, сочные краски) гармонично вписываются в ротацию соцсетей и гарантированно собирают тысячи просмотров. В наше прагматичное время Масленица остается еще и символом чего-то подлинного, исконно русского (хотя, есть много версий иного происхождения). Власти активно пользуются этим и в части формирования экономики впечатлений и в части ресурса идентичности. Мне представляется важным, что Масленица не ассоциируется с политикой. Люди совершенно добровольно идут на гулянья, едят совместно блины и участвуют в коллективном сжигании чучела".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"Масленица - традиционный праздник славянских народов, уходящий своими корнями в языческую эпоху. Из-за своей популярности он был не отменен, но переосмыслен в христианстве, при котором чествование бога Велеса было перенесено на святого Власия, а время празднования - с весеннего равноденствия на более ранний период, чтобы народные гуляния проходили до наступления Великого поста.

Искрящаяся энергия этого веселого праздника, безусловно, связана с проводами зимы и ожиданием прихода весны, что символически означает обновление жизни и знаменует ее победу над смертью. Это объясняет особую популярность Масленицы в России, где зима длится долго и нередко бывает снежной, ветреной и холодной. Кроме того, будучи людьми, которые в повседневном общении не слишком приветливы друг к другу, мы любим праздники, сопровождаемые народными гуляниями, когда даже незнакомые люди вызывают в нас теплые и добрые чувства.

Поскольку празднование Масленицы отвечает широкому народному запросу, то в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, этот праздник вечного обновления жизни стараются проводить с истинно русским размахом (насколько это, конечно, позволяет городской бюджет)".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"В действительности, широкие народные гуляния на масленицу имеют два диаметрально противоположных источника, которые в целом отражают сформировавшийся дуализм нашего общества. Православно-советское… или наоборот. Масленица, или мясопустная, или "сырная" неделя - традиционная православная седьмица в начале Великого поста. Ее описания, и сам характер, и традиционную кухню, и многое другое, - все легко найти в исторической литературе.

При этом нет никакой необходимости связывать праздник с языческими культами древней Руси. Нет этому прямых исторических параллелей, кроме тех, что притянуты "за уши". Так что праздник абсолютно христианский, православный и традиционный именно в этом смысле слова. Новшество, вроде сжигания чучела "Зимы" и прочего народного гуляния "с шашлыками" возникло не в языческий, а в ново-языческий период, то есть в 30-х годах прошлого века. Когда в рамках борьбы с религиозным наследием, традиционной "масляной" неделе попытались придать светский колорит праздника "проводов зимы".

Андрей Чугунов, журналист:

"Русская Масленица — родная (ну, ладно, двоюродная) сестра европейским и даже латиноамериканским карнавалам. Те же многодневные гулянья, песни-танцы, гастрономическое изобилие, переодевания, игры. И там, и тут все это происходит накануне Великого поста — периода добровольных (для тех, кто их принимает на себя) ограничений. И карнавалы, и Масленица — своеобразное прощание с периодом свободы и изобилия перед духовным очищением. Но это — теория. А в современной практике городского жителя, в том числе и нижегородца, Масленица — это прежде всего возможность "оторваться": забыть хоть на один день о заботах, неприятностях, надоевшей (особенно в этом году) зиме. Не знаю, знакомы ли городские власти с теорией философа и литературоведа Михаила Бахтина, назвавшего это явление "карнавализацией", или просто пытаются сохранить дух традиции, адаптированной к современной жизни горожан, устраивая большие общественные мероприятия. Да это и не столь важно. Зима (плохое) все равно закончится. Весна (хорошее) все равно наступит".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".