Наука

Несколько солнечных и лунных затмений увидят россияне в 2026 году

03 января 2026 10:45 Наука
Несколько солнечных и лунных затмений увидят россияне в 2026 году

Фото: pixabay.com

В 2026 году ожидается несколько лунных и солнечных затмений, два из которых можно будет наблюдать на территории России в августе. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Как пояснил астроном, затмения обычно происходят парами с интервалом в две недели — сначала лунное, затем солнечное или наоборот. Первое из них, кольцеобразное солнечное затмение, произойдёт 17 февраля, но будет видно только в южном полушарии.

Спустя две недели, 3 марта, ожидается полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители западного полушария.

Полное солнечное затмение случится 12 августа. Его можно будет увидеть и в России, однако на большей части европейской территории оно будет частным.

По словам Железнова, полоса полного затмения пройдёт от мыса Челюскин через северный полюс, затем через Гренландию, Исландию, Испанию и завершится в Средиземном море.

В европейской части России будут доступны частные фазы затмения. В Петербурге фаза составит 0.83, в Мурманске — 0.84, в Калининграде — 0.85. Почти полное затмение — с фазой 0.99 — ожидается на мысе Челюскин. В Москве Луна закроет лишь около 5% солнечного диска (фаза 0.05).

Ещё одно затмение произойдёт через две недели — 28 августа. Это будет частное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на рассвете в европейской части России. Максимальная фаза составит 0.94.

Напомним, что нижегородцы наблюдали полное лунное затмение в сентябре 2025 года, а в марте - частичное

 

Поделиться:
