Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса Общество

Фото: Антон Шкаплеров/ Telegram

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем телеграм-канале снимок зимнего Нижнего Новгорода, сделанный с борта Международной космической станции.

"Заметили, как на этой зимней фотографии город словно дремлет под снежным покрывалом, а могущественные Волга с Окой мягко сходятся в серебре льда", - написал Шкаплеров и добавил, что такие виды напоминают, зачем вообще люди летают в космос — чтобы еще сильнее ценить то, что находится на Земле.

Космонавт подчеркнул, что город обладает удивительным характером, и в последние годы заметно преображается.

"С орбиты особенно заметно, как продуманно город разрастается, будто рисует новый план своего будущего космического масштаб", - отметил он.

Космонавт добавил, что его семья не раз бывала в этом городе, гуляла по территории Кремля, любовалась закатами над Волгой. Он признался, что каждый раз чувствует в Нижнем Новгороде особую энергию — спокойную, уверенную и чуть мудрую.

"Такая, что ее чувствуешь даже с высоты более четырехсот километров", - заключил он.

