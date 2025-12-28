Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Спутник ННГУ "Лобачевский" успешно запустили в открытый космос

28 декабря 2025 18:30 Общество
Спутник ННГУ Лобачевский успешно запустили в открытый космос

Фото: ННГУ им.Лобачевского

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о значимом достижении региона: спутник, созданный студентами Нижегородского государственного университета в рамках проекта "Спейс Пи", успешно выведен на орбиту. Этот запуск стал важным событием для научного и образовательного сообщества региона и всей страны.

Сегодня, в 16:18 по московскому времени, с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она доставит на орбиту 52 спутника, среди которых и малый космический аппарат "Лобачевский".

Напомним, этот спутник предназначен для экологического мониторинга Земли. Он оснащён современным оборудованием для дистанционного зондирования, что позволит получать точные данные о состоянии лесов, сельскохозяйственных угодий и других природных объектов.

На спутнике также размещён аналоговый ретранслятор радиосигнала, который позволяет радиолюбителям проводить связь на расстоянии до 3000 км. Такие спутники дают возможность любителям освоить спутниковую связь с минимальными затратами.

Кроме того, "Лобачевский" станет испытательной площадкой для новой технологии мемристоров в условиях космоса. Это открытие может открыть новые горизонты в области космических исследований и технологий.

"Лобачевский" — один из крупнейших спутников, созданных учащимися в рамках школьной научно-образовательной программы. Его запуск демонстрирует высокий уровень подготовки молодёжи и их интерес к науке и технологиям.

Глеб Никитин выразил уверенность, что новые спутники помогут решать разнообразные научные и практические задачи.

"Пусть смелость мысли, благодаря которой человечеству удалось покорить космос, готовность наших профессионалов шагнуть в неизведанное и совершить невозможное и дальше помогают в реализации прорывных идей и амбициозных проектов!" - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Напомним, что итоговую проверку аппаратно-программного комплекса нижегородского спутника "Лобачевский" выполнили в сентябре 2025 года. Проект спутника "Лобачевский" реализуется при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра как победитель гранта "Дежурный по планете" от Фонда содействия инновациям.

