Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
25 февраля 2026 11:59
140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля
25 февраля 2026 11:41
Штрафы за ночной шум вырастут в Нижегородской области
25 февраля 2026 11:15
787 нелегальных мигрантов выявили нижегородские полицейские в 2025 году
25 февраля 2026 10:56
Билайн в Нижегородской области запускал новую станцию связи каждые 6 часов в 2025 году
25 февраля 2026 10:29
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта
25 февраля 2026 10:14
Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр "Авангард"
25 февраля 2026 09:59
Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина
25 февраля 2026 09:46
Карантин по бешенству ввели на Автозаводе
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек

Фото: Кирилл Мартынов

В детских садах может появиться список рекомендованных игрушек. Такую инициативу анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. Идея в том, чтобы определить, какие игрушки действительно помогают развитию детей и безопасны для них.

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала 360.ru, что игрушки заметно влияют на формирование личности ребенка.

По ее мнению, некоторые из них могут вызывать страхи, которые со временем перерастают в фобии. В качестве примера она привела кукол в гробах и кукол-монстров от американской компании Mattel.

Депутат обратила внимание, что компания в последние годы направляла средства на поддержку ВСУ. "Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас", — подчеркнула депутат. 

Лантратова также отметила, что важно учитывать качество материалов, из которых сделаны игрушки. При этом речь идет именно о рекомендациях на федеральном уровне, а не о запрете родителям покупать такие игрушки.

В индустрии детских товаров инициативу поддержали. Президент профильной ассоциации Антонина Цицулина считает, что такой список поможет детским садам регулярно обновлять ассортимент с учетом задач развития. По ее словам, в перечень могут войти игрушки, развивающие речь, математические навыки и базовые социальные модели поведения.

Ранее сообщалось, что плату за детсад установили в Нижнем Новгороде и Кстове.

Ранее сообщалось, что плату за детсад установили в Нижнем Новгороде и Кстове.

