В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В детских садах может появиться список рекомендованных игрушек. Такую инициативу анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. Идея в том, чтобы определить, какие игрушки действительно помогают развитию детей и безопасны для них.

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала 360.ru, что игрушки заметно влияют на формирование личности ребенка.

По ее мнению, некоторые из них могут вызывать страхи, которые со временем перерастают в фобии. В качестве примера она привела кукол в гробах и кукол-монстров от американской компании Mattel.

Депутат обратила внимание, что компания в последние годы направляла средства на поддержку ВСУ. "Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас", — подчеркнула депутат.

Лантратова также отметила, что важно учитывать качество материалов, из которых сделаны игрушки. При этом речь идет именно о рекомендациях на федеральном уровне, а не о запрете родителям покупать такие игрушки.

В индустрии детских товаров инициативу поддержали. Президент профильной ассоциации Антонина Цицулина считает, что такой список поможет детским садам регулярно обновлять ассортимент с учетом задач развития. По ее словам, в перечень могут войти игрушки, развивающие речь, математические навыки и базовые социальные модели поведения.

Ранее сообщалось, что плату за детсад установили в Нижнем Новгороде и Кстове.