Общество

Правила аттестации директоров школ и детсадов утвердили в Нижнем Новгороде

24 февраля 2026 20:00
Правила аттестации директоров школ и детсадов утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок и сроки аттестации руководителей муниципальных школ и детских садов, а также кандидатов на эти должности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Документ регламентирует процедуру обязательной проверки на соответствие должности для руководителей образовательных организаций, подведомственных городскому департаменту образования.

Аттестация будет проходить в два этапа. Сначала — квалификационные испытания в форме компьютерного тестирования, затем — собеседование с аттестационной комиссией.

Тестирование включает пять модулей: "Управление кадрами", "Управление ресурсами", "Управление процессами", "Управление результатами" и "Управление информацией".  

Чтобы успешно пройти первый этап, необходимо набрать не менее 70% правильных ответов в целом и минимум 50% по каждому модулю. У руководителей и кандидатов есть право на две попытки. Если результат ниже установленного порога, ко второму этапу участник не допускается.

По итогам собеседования комиссия принимает одно из решений: "соответствует занимаемой должности", "соответствует занимаемой должности с учетом рекомендаций" или "не соответствует занимаемой должности".

Срок действия аттестации — до пяти лет. Если комиссия выдала рекомендации, результаты действуют два года.

Основные задачи аттестации — оценка знания законодательства и нормативных актов в сфере образования, повышение профессионального уровня управленцев, развитие современных управленческих подходов, а также выявление потенциала руководителей и кандидатов. Процедура строится на принципах гласности, открытости, коллегиальности, независимости и объективности.

Ранее сообщалось, что единый размер платы за продленку утвердили в школах Нижнего Новгорода и Кстова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Детсады Школы
