Установлена стоимость питания в нижегородских детсадах и школах в 2026 году

Мэрия Нижнего Новгорода установила стоимость питания в муниципальных школах и детсадах. На сайте горадминистрации опубликовано соответствующее постановление. 

Так, в детских садах Нижнего Новгорода (за исключением Кстовского района) минимальная стоимость питания в день составит 169,87 рубля для детей до трех лет и 189,13 рубля для воспитанников от трех до семи лет.

В Кстовском районе установлены отдельные расценки. В группах с пятичасовым пребыванием питание обойдется минимум в 33,84 рубля при одном приеме пищи и в 78,02 рубля — при двухразовом питании. Для групп с пребыванием 9-10,5 часа стоимость составит не менее 127,84 рубля, с 12-часовым пребыванием — 149,46 рубля, с круглосуточным — 158,86 рубля.

Также определена стоимость горячего питания в школах Нижнего Новгорода (без учета Кстовского района). Завтрак будет стоить 96,63 рубля, обед — 115,96 рубля, полдник — 44,70 рубля. Для учащихся школ, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, установлена стоимость 308,02 рубля на одного ребенка за счет городского бюджета.

В Кстовском районе для учеников начальных классов, детей с ограниченными возможностями здоровья и льготных категорий завтрак установлен в размере 91 рубля, обед — 124 рубля. Для школьников 5-11 классов стоимость питания составит 99 рублей за завтрак, 131 рубль за обед и 45 рублей за полдник.

Ранее городские власти установили размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных садиках.

Добавим, что с января 2026 года расширен список льготников в Кстовском районе, которым предоставляется бесплатное питание в школах. Это произошло в связи с вхождением района в состав Нижнего Новгорода.

