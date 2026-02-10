Еще два детских сада объединили в Нижнем Новгороде Общество

Еще два детских сада объединили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации города.

Детский сад №76 на улице Генерала Клюева, 12 присоединили к дошкольному учреждению №321 на улице Просвещенской, 9а. Номер 321 сохранится за объединенной организацией, профиль ее работы останется прежним. Сотрудникам присоединяемого детсада гарантировано сохранение трудовых прав, с ними будут оформлены новые трудовые отношения.

Ранее в феврале сообщалось о реорганизации четырех дошкольных учреждений — детский сад №74 присоединили к детсаду №141, а детский сад №214 "Малышок" — к детсаду № 21.

Напомним, реорганизацию дошкольных учреждений в Нижнем Новгороде начали в 2025 году. Тогда 20 учреждений сократили до девяти. В департаменте образования пояснили НИА "Нижний Новгород", что такие меры направлены на оптимизацию использования помещений, кадровых ресурсов и финансирования, при этом все здания продолжают использоваться для дошкольного образования.