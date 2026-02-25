Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2026 15:15
Эксклюзив
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 14:20
Эксклюзив
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
25 февраля 2026 14:09
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого
25 февраля 2026 12:43
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
25 февраля 2026 09:14
Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
24 февраля 2026 18:00
Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе
24 февраля 2026 17:20
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера
Происшествия

Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде

25 февраля 2026 15:15 Происшествия
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В приволжской столице зафиксирован значительный рост выявленных преступлений в сфере экономики. Об этом на заседании думы сообщил начальник управления МВД России по городу, полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его данным, за отчетный период пресечено более 1,5 тысячи экономических преступлений, в суд направлено 1045 уголовных дел. Уровень возмещения ущерба по таким делам приблизился к 91% — это более 256 млн рублей. Как подчеркнул Соколов, показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом.

"В условиях неблагоприятной внешнеполитической обстановки особую актуальность приобрела работа по пресечению хищений бюджетных средств. В прошлом году правоохранительные органы раскрыли втрое больше таких преступлений, выявлено 59 фактов нецелевого использования или хищения средств", - сказал он.

Глава городского УМВД также отметил, что за последние пять лет структура преступности заметно изменилась. В частности, в пять раз сократилось количество квартирных краж, в четыре раза — карманных краж и грабежей, вдвое — случаев причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев. При этом ежегодно растет число мошенничеств.

По словам Соколова, улучшились и показатели раскрываемости. Общий уровень достиг 45,4%, по тяжким преступлениям — 48,2%.

"Среди 14 российских городов-миллионников Нижний Новгород занимает шестое место по общей раскрываемости и четвертое — по тяжким составам", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года уровень зарегистрированной преступности в Нижегородской области снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. 

Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных