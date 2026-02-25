Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В приволжской столице зафиксирован значительный рост выявленных преступлений в сфере экономики. Об этом на заседании думы сообщил начальник управления МВД России по городу, полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его данным, за отчетный период пресечено более 1,5 тысячи экономических преступлений, в суд направлено 1045 уголовных дел. Уровень возмещения ущерба по таким делам приблизился к 91% — это более 256 млн рублей. Как подчеркнул Соколов, показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом.

"В условиях неблагоприятной внешнеполитической обстановки особую актуальность приобрела работа по пресечению хищений бюджетных средств. В прошлом году правоохранительные органы раскрыли втрое больше таких преступлений, выявлено 59 фактов нецелевого использования или хищения средств", - сказал он.

Глава городского УМВД также отметил, что за последние пять лет структура преступности заметно изменилась. В частности, в пять раз сократилось количество квартирных краж, в четыре раза — карманных краж и грабежей, вдвое — случаев причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев. При этом ежегодно растет число мошенничеств.

По словам Соколова, улучшились и показатели раскрываемости. Общий уровень достиг 45,4%, по тяжким преступлениям — 48,2%.

"Среди 14 российских городов-миллионников Нижний Новгород занимает шестое место по общей раскрываемости и четвертое — по тяжким составам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года уровень зарегистрированной преступности в Нижегородской области снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом.