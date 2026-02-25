Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову Происшествия

Фото: сеть ресурсных центров НКО в ПФО

Министерство молодежной политики Нижегородской области обратилось к суду с просьбой проявить снисхождение к экс-руководителю регионального отделения Общероссийского народного фронта Андрею Жильцову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.

Как пишет "Коммерсантъ-Приволжье", представитель ведомства в судебном заседании сообщил, что Жильцов полностью компенсировал причиненный ущерб, и у министерства больше нет к нему претензий.

Известно, что подсудимый добровольно вернул министерству сначала 500 тысяч рублей, а позднее еще 2,7 млн рублей. Несмотря на возмещение ущерба, арест Жильцову продлили до 9 марта 2026 года.

В суде фигурант полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что пользовался государственными средствами для решения личных проблем, возникших в сложной жизненной ситуации.

По словам подсудимого, полученные им суммы субсидии не превышали 300 тысяч рублей. При этом хищение происходило периодически, а не однократно, как утверждает следствие.

Напомним, Андрея Жильцова задержали в октябре 2025 года. По данным следствия, в 2023 году его организация получила грант от государства на развитие волонтерских инициатив в размере более 6 млн рублей. Однако реальная стоимость выполненных работ составила лишь около 2,5 млн рублей, а оставшиеся средства, по версии следствия, были переведены на личный счет экс-главы нижегородского ОНФ.

В самом Народном фронте назначение Жильцова главой реготделения назвали "кадровой ошибкой".