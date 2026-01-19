Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

Преступность в Нижегородской области снизилась на 2,4% в 2025 году

19 января 2026 09:12 Происшествия
Преступность в Нижегородской области снизилась на 2,4% в 2025 году

По итогам 2025 года в Нижегородской области зафиксировано снижение уровня зарегистрированной преступности на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

В пересчёте на 10 тысяч жителей в регионе произошло около 107,7 преступления. Такой показатель позволил Нижегородской области занять 33-е место среди всех российских субъектов по уровню преступности.

Однако, несмотря на общее снижение числа преступлений, количество тяжких и особо тяжких правонарушений в регионе выросло. В 2025 году на каждые 10 тысяч человек пришлось 36,8 таких преступления — это на 9,1% больше по сравнению с 2024 годом.

В других регионах Приволжского федерального округа ситуация менее благоприятная. Так, в Татарстане на 10 тысяч жителей приходится 117,9 преступления, в Башкортостане — 121,6, а в Республике Марий Эл — 136,3.

В целом по России в 2025 году также отмечено снижение общей преступности. В среднем по стране было зарегистрировано 121,2 преступления на 10 тысяч человек, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений, напротив, выросло на 1,7% и составило 43 случая на 10 тысяч населения.

Наиболее низкие показатели преступности зафиксированы в субъектах Северного Кавказа. В Чеченской Республике зарегистрировано всего 15,8 преступления на 10 тысяч жителей, в Ингушетии — 37,4, в Дагестане — 41,6.

Самые высокие уровни преступности отмечены в Республике Карелия (183,3 случая), Забайкальском крае (180,7) и Республике Алтай (176,6 преступления на 10 тысяч человек).

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в Нижегородской области отмечен рост экономических преступлений в составе организованных групп.

