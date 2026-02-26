Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Происшествия

Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде

26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аферисты звонят горожанам или посещают их дома, представляясь сотрудниками или руководителями газовой службы. Используя угрозу быстрого отключения газа, они пытаются заставить жильцов предъявить паспорта, СНИЛС, ИНН, назвать код из СМС или перевести деньги.

В "Газпром газораспределение Нижний Новгород" напомнили, что настоящие сотрудники компании или аккредитованные подрядчики никогда не запрашивают личные документы, кроме копии договора на обслуживание.

Перед визитом специалисты обязательно заранее предупреждают собственников жилья как по телефону, так и оставляя объявления на дверях подъездов многоквартирных домов.

А еще настоящие сотрудники газовой службы всегда имеют при себе удостоверения, которые можно попросить показать.

Ранее сообщалось о вынесении приговора банде лжегазовщиков за аферы в Нижегородской области. Также мы рассказывали о поимке лжеэлектриков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных