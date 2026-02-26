Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аферисты звонят горожанам или посещают их дома, представляясь сотрудниками или руководителями газовой службы. Используя угрозу быстрого отключения газа, они пытаются заставить жильцов предъявить паспорта, СНИЛС, ИНН, назвать код из СМС или перевести деньги.

В "Газпром газораспределение Нижний Новгород" напомнили, что настоящие сотрудники компании или аккредитованные подрядчики никогда не запрашивают личные документы, кроме копии договора на обслуживание.

Перед визитом специалисты обязательно заранее предупреждают собственников жилья как по телефону, так и оставляя объявления на дверях подъездов многоквартирных домов.

А еще настоящие сотрудники газовой службы всегда имеют при себе удостоверения, которые можно попросить показать.

