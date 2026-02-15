На улице Горького возобновилось строительство метро
Происшествия

Нижегородский пенсионер отдал аферистам более 1,3 млн рублей

15 февраля 2026 11:45 Происшествия
Нижегородский пенсионер отдал аферистам более 1,3 млн рублей

Пенсионер из Московского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонного мошенничества, потеряв 1 345 000 рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, 67-летний мужчина сообщил в отдел полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, что ему звонили люди, представляющиеся сотрудниками ТСЖ, Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

Аферисты убедили потерпевшего, что с его банковским счетом происходят подозрительные операции, и потребовали произвести определенные действия.

Испуганный потерей средств, мужчина продал свой автомобиль иностранного производства за 900 000 рублей, а затем перевел эти деньги, а также личные накопления в размере 445 000 рублей на указанный мошенниками счет через банкомат.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (Мошенничество). Ведется работа по установлению всех обстоятельств дела и поиску виновных лиц.

Ранее сообщалось, что два нижегородца суммарно отдали лжесотрудникам почты около 900 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Деньги Московский район Мошенничество
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных