Общество

Мошенники звонят нижегородцам под видом врачей-онкологов

20 февраля 2026 09:44 Общество
Мошенники звонят нижегородцам под видом врачей-онкологов

Фото: Кира Мишина

Новую схему телефонного мошенничества выявили в Нижегородской области. Как сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов, аферисты представляются врачами-онкологами и предлагают гражданам записаться на приём.

Для оформления записи они вынуждают собеседников диктовать коды из СМС, пароли или реквизиты банковских карт. После передачи этих данных злоумышленники получают доступ к персональной информации и банковским счетам жертв.

Специалисты подчеркивают, что настоящие врачи-онкологи никогда не звонят гражданам по телефону, если те не состоят на диспансерном учете. Запись на приём всегда осуществляется через официальные каналы медицинских учреждений.

Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при получении звонков со скрытых или незнакомых номеров. Проверять информацию лучше всего на официальных сайтах поликлиник. Кроме того, никогда не следует не передавать конфиденциальные данные посторонним лицам.

Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде лжеэлектриков и лжесотрудников почты, обманувших нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

