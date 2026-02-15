Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде двое мужчин стали жертвами новой схемы телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Преступники действовали от имени сотрудников почтового ведомства и правоохранительных органов.

Сначала мошенники связались с 27-летним жителем города, представившись работниками почты. Затем к разговору подключились "полицейские", пугая жертву информацией о якобы подозрительных операциях по его банковскому счету. Страх потерять сбережения заставил молодого мужчину взять кредиты в двух банках и перевести свои личные и заемные средства на указанный мошенниками "безопасный" счет. Переводы потерпевший осуществлял как онлайн, так и через банкоматы. В итоге нижегородец лишился 657 500 рублей.

Вторая жертва — 46-летний мужчина — столкнулся с той же схемой. В его случае к инсценировке были привлечены еще и фальшивые сотрудники портала Госуслуг. В результате нижегородец снял все деньги со своих счетов и отправил мошенникам 241 700 рублей.

По обоим случаям мошенничества были возбуждены уголовные дела. В полиции еще раз напомнили: настоящие сотрудники банков, госструктур и правоохранительных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Требование перевести деньги на "безопасный" счет является верным признаком обмана, поскольку таких счетов не существует.

