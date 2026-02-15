Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей

15 февраля 2026 09:36
Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде двое мужчин стали жертвами новой схемы телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Преступники действовали от имени сотрудников почтового ведомства и правоохранительных органов.

Сначала мошенники связались с 27-летним жителем города, представившись работниками почты. Затем к разговору подключились "полицейские", пугая жертву информацией о якобы подозрительных операциях по его банковскому счету. Страх потерять сбережения заставил молодого мужчину взять кредиты в двух банках и перевести свои личные и заемные средства на указанный мошенниками "безопасный" счет. Переводы потерпевший осуществлял как онлайн, так и через банкоматы. В итоге нижегородец лишился 657 500 рублей.

Вторая жертва — 46-летний мужчина — столкнулся с той же схемой. В его случае к инсценировке были привлечены еще и фальшивые сотрудники портала Госуслуг. В результате нижегородец снял все деньги со своих счетов и отправил мошенникам 241 700 рублей.

По обоим случаям мошенничества были возбуждены уголовные дела. В полиции еще раз напомнили: настоящие сотрудники банков, госструктур и правоохранительных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Требование перевести деньги на "безопасный" счет является верным признаком обмана, поскольку таких счетов не существует.

Ранее сообщалось, что жительницу Павловского района Нижегородской области обманули на 4,5 млн рублей под предлогом "инвестиций".

Ранее сообщалось, что жительницу Павловского района Нижегородской области обманули на 4,5 млн рублей под предлогом "инвестиций".

Деньги МВД Мошенничество
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
