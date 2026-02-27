Экс-ректора Мининского университета приговорили к пяти годам колонии Происшествия

Бывшего ректора Мининского университета и Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Установлено, что с 23 декабря 2019 года по 8 июля 2024 года Фёдоров, занимая должность ректора БФУ имени Канта, действовал по предварительному сговору с проректором по экономике и развитию Еленой Мялкиной. По версии следствия, руководители организовали схему хищения бюджетных средств вуза.

Деньги присваивались через незаконное начисление сотрудникам университета доплат за интенсивность труда. По указанию ректора Мялкина оформляла необоснованные служебные записки, после чего Фёдоров подписывал соответствующие приказы. На их основании работникам перечислялись завышенные стимулирующие выплаты.

Полученные средства сотрудники обналичивали и через Мялкину передавали Фёдорову. Общая сумма ущерба составила около 35 млн рублей. Суд пришёл к выводу, что этими деньгами ректор распорядился по своему усмотрению.

Действия подсудимых квалифицированы как присвоение, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании Фёдоров вину не признал. Мялкина признала её частично.

При назначении наказания суд учёл, что Фёдоров ранее не судим, полностью возместил ущерб, имеет проблемы со здоровьем, положительные характеристики и награды. Также у него на иждивении пожилая больная мать и сын-студент.

Мялкина впервые привлекается к ответственности, частично признала вину, содействовала следствию, явилась с повинной, страдает тяжёлым хроническим заболеванием и содержит пожилую мать.

Суд приговорил Фёдорова к 5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей, Мялкину — к 3 годам колонии общего режима и штрафу 300 тысяч рублей.

Напомним, Александр Фёдоров является уроженцем Нижнего Новгорода. С 2012 по 2019 год он возглавлял Мининский университет, после чего занял пост ректора БФУ имени Канта.