Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439

26 февраля 2026 13:40 Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439

Фото: СУ СК России по Нижегородской области, архив

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о смерти трехлетнего мальчика в детском саду №439 на улице Бринского и огласил приговор. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря 2024 года во время утренней прогулки. Ребенок остался без присмотра, застрял между перекладинами горки на территории детского сада и не смог выбраться. Мальчик погиб от удушья. Попытки воспитателя оказать первую помощь результата не дали — прибывшие медики констатировали смерть. 

Изначально заведующую учреждением Альбину Коротких и бывшую воспитательницу Манэ Арутюнян обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Манэ Арутюнян нарушила должностные инструкции и проявила халатность при присмотре за детьми. Альбина Коротких отвечала за приемку и контроль состояния игрового комплекса, установленного в 2014 году компанией, связанной с производителем оборудования. Следствие установило, что горка была смонтирована с нарушениями: в конструкции имелись зауженные зазоры, а некоторые элементы отсутствовали. При этом ежегодные проверки проводились формально — комиссией под председательством заведующей, без привлечения профильных специалистов.

В итоге экс-заведующая осуждена по ч. 2 ст. 293 УК РФ — за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Воспитательницу признали виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ — в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. 

Первой суд назначил 2 года лишения свободы условно, а второй - 2 года ограничения свободы. Обеим также запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. 

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка и семилетний мальчик погибли на пожаре в селе Трофимово Лысковского округа. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Детсады Приговор Суд
