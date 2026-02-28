Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои

В Дивееве полиция возбудила два уголовных дела против 43-летнего мужчины, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 27 января в полицию поступило сообщение о том, что мужчина регулярно устраивает дома скандалы, оскорбляет и агрессивно ведёт себя по отношению к детям. Учитывая его предыдущие нарушения, было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
В ходе расследования выяснилось, что неделей ранее мужчина избил сына. По этому факту возбуждено ещё одно дело - о нанесении побоев лицом с административным наказанием или судимостью.
В результате мужчине может грозить наказание в соответствии с законом, вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
