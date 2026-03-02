Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Спрос на ботокс вырос в Нижегородской области

Спрос на ботокс вырос в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

В 2025 году продажи препаратов ботулотоксина в Нижегородской области выросли на 25%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков RNC Pharma.

Отмечается, что регион продемонстрировал тенденцию, отличающуюся от общероссийской. Местные косметологи чаще выбирают французский "Диспорт", а не российский аналог "Релатокс". За год продажи иностранного препарата увеличились на 31%.

В два раза вырос спрос и на препарат "Ксеомин", однако его в основном применяют для лечения пациентов с неврологическими заболеваниями.

Аналитики отмечают, что рост продаж ботулотоксинов в регионе обеспечен исключительно профильными косметологическими магазинами. При этом в аптеках такие препараты стали покупать значительно реже.

В целом по стране 2025 год стал рекордным по объему поставок ботулинических токсинов. По данным RNC Pharma, в российскую систему здравоохранения поступило 1,66 млн упаковок готовых лекарственных препаратов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Годом ранее объем составлял 1,54 млн упаковок.

Ранее пластический хирург рассказала нижегородцам, как современные привычки добавляют возраст.

Ранее пластический хирург рассказала нижегородцам, как современные привычки добавляют возраст.

