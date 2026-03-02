Спрос на ботокс вырос в Нижегородской области Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

В 2025 году продажи препаратов ботулотоксина в Нижегородской области выросли на 25%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков RNC Pharma.

Отмечается, что регион продемонстрировал тенденцию, отличающуюся от общероссийской. Местные косметологи чаще выбирают французский "Диспорт", а не российский аналог "Релатокс". За год продажи иностранного препарата увеличились на 31%.

В два раза вырос спрос и на препарат "Ксеомин", однако его в основном применяют для лечения пациентов с неврологическими заболеваниями.

Аналитики отмечают, что рост продаж ботулотоксинов в регионе обеспечен исключительно профильными косметологическими магазинами. При этом в аптеках такие препараты стали покупать значительно реже.

В целом по стране 2025 год стал рекордным по объему поставок ботулинических токсинов. По данным RNC Pharma, в российскую систему здравоохранения поступило 1,66 млн упаковок готовых лекарственных препаратов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Годом ранее объем составлял 1,54 млн упаковок.

