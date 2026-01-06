Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 января 2026 09:37Хирург рассказала нижегородцам, как избежать трагедий при пластических операциях
06 января 2026 09:0023 свалки ликвидировали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году
05 января 2026 19:15Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах
05 января 2026 18:50Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни
05 января 2026 17:05Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре
05 января 2026 15:31Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году
05 января 2026 14:45Где и когда пройдут рождественские службы в Нижнем Новгороде
05 января 2026 13:58Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года
05 января 2026 13:002025 год стал самым теплым в истории Нижнего Новгорода
05 января 2026 11:51Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Балахнинском округе
Общество

Хирург рассказала нижегородцам, как избежать трагедий при пластических операциях

06 января 2026 09:37 Общество
Хирург рассказала нижегородцам, как избежать трагедий при пластических операциях

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская прокомментировала трагическую гибель блогерши во время пластической операции в Москве и рассказала, как можно предотвратить подобные случаи. Ее слова приводит главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По её словам, одной из главных причин осложнений становится недостаточное предоперационное обследование. Она отметила, что многие пациенты сознательно выбирают клиники, где требуется минимум анализов, что позволяет сэкономить время и деньги. Однако такое решение может привести к серьёзным последствиям, в том числе к летальному исходу.  

Рождественская подчеркнула, что в профессиональной среде пластических хирургов в России давно разработан чёткий протокол подготовки к операциям. Он включает электрокардиограмму, УЗИ сердца, исследование вен нижних конечностей на наличие тромбов, биохимические анализы крови и обязательное определение группы крови.  

"Цель одна: предотвратить любые проблемы со здоровьем. Иногда на этапе обследования приходится менять план операции, а то и полностью отказываться от операции, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациента", — отметила врач.

Она также добавила, что за последние годы серьёзные осложнения в эстетической хирургии стали редкостью, однако каждый подобный случай вызывает широкий общественный резонанс и напоминает о важности соблюдения медицинских стандартов.  

Ранее сообщалось, что нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии из-за увеличенных губ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи красота Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 13:11Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов
14 сентября 2025 17:29Нижегородцев предупредили о вреде масок для лица из некоторых овощей
14 мая 2025 11:16Нижегородок предостерегли от смертельно опасных экспериментов с липолитиками
23 марта 2025 15:31Нижегородцам напомнили о типичных осложнениях после пластических операций
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных