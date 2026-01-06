Хирург рассказала нижегородцам, как избежать трагедий при пластических операциях Общество

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская прокомментировала трагическую гибель блогерши во время пластической операции в Москве и рассказала, как можно предотвратить подобные случаи. Ее слова приводит главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По её словам, одной из главных причин осложнений становится недостаточное предоперационное обследование. Она отметила, что многие пациенты сознательно выбирают клиники, где требуется минимум анализов, что позволяет сэкономить время и деньги. Однако такое решение может привести к серьёзным последствиям, в том числе к летальному исходу.

Рождественская подчеркнула, что в профессиональной среде пластических хирургов в России давно разработан чёткий протокол подготовки к операциям. Он включает электрокардиограмму, УЗИ сердца, исследование вен нижних конечностей на наличие тромбов, биохимические анализы крови и обязательное определение группы крови.

"Цель одна: предотвратить любые проблемы со здоровьем. Иногда на этапе обследования приходится менять план операции, а то и полностью отказываться от операции, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациента", — отметила врач.

Она также добавила, что за последние годы серьёзные осложнения в эстетической хирургии стали редкостью, однако каждый подобный случай вызывает широкий общественный резонанс и напоминает о важности соблюдения медицинских стандартов.

