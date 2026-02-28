Хирург Рождественская рассказала, как современные привычки добавляют возраст Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В современном мире технологии играют важную роль в нашей жизни, но они могут негативно сказаться на внешности, рассказала МИА "Стационар-пресс" нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская.

По словам специалиста, постоянное использование смартфонов и гаджетов приводит к тому, что мы держим голову опущенной. Это создаёт огромную нагрузку на шею и может привести к появлению второго подбородка и потере чёткости овала лица уже к 35 годам.

Врач рекомендует следовать примеру знаменитостей и держать телефон на уровне глаз. Идеальная поза — когда макушка головы тянется вверх, плечи расслаблены, а язык находится в правильном положении на верхнем нёбе. Это помогает сохранить правильную осанку и избежать деформации овала лица.

Кроме того, на состояние кожи влияют и другие факторы, такие как питание и сон. Ультрапереработанные продукты, содержащие быстрые углеводы, могут вызвать окислительный стресс, который негативно сказывается на коже. Хронический недосып также может привести к повышению уровня кортизола в организме, что ухудшает состояние кожи.

Таким образом, для сохранения молодости и красоты необходимо следить за своим питанием, режимом сна и осанкой, а также минимизировать использование гаджетов, чтобы избежать деформации овала лица.

