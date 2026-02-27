Цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды Общество

Фото: Александр Воложанин

Предстоящая весна в Нижегородской области начнётся холоднее, чем в прошлом году. Такой прогноз представили аналитики сервиса "Яндекс Погода".

Более прохладная погода приведёт к тому, что сезон цветения и распространения пыльцы стартует позже.

При этом сроки фактического наступления весны могут отличаться в зависимости от региона и ежегодно смещаться.

Специалисты обратили внимание на продолжительность вегетационного периода — это время между последними весенними и первыми осенними заморозками, когда растения начинают расти, цвести и пылить. Этот показатель может существенно различаться в зависимости от региона и погодных условий.

По продолжительности вегетационного периода Нижний Новгород занимает седьмое место среди российских городов. В среднем он длится 189 дней в году.

