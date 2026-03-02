Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде Общество

Фото: Александр Воложанин

Сильный снегопад прогнозируется местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду днем 2 марта, а также ночью и днем 3 марта. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России.

В связи с непогодой нижегородцев призывают остерегаться нависшего снега и сосулек. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и максимально сбавить скорость. Пожилым людям и детям в одиночку на улицу лучше не выходить.

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что в феврале выпало свыше 200% месячной нормы осадков. А за январь - почти 240%. Городские власти уже три раза брали деньги из резервного фонда на уборку улиц.

