Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2026 07:11
Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде
01 марта 2026 18:00
Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье
01 марта 2026 17:27
82 человека пропали в Нижегородской области в феврале
01 марта 2026 16:05
Собака напала на почтальона в Сергаче
01 марта 2026 14:13
Противопаводковые отряды сформировали в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 13:36
Три населенных пункта хотят объединить в Арзамасском округе
01 марта 2026 13:00
Зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области
01 марта 2026 12:20
Нижегородским туристам дали рекомендации в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
01 марта 2026 11:14
Проезд по М-12 подорожает со 2 марта
01 марта 2026 11:00
Студенты ННГАСУ присоединятся к работе новой лаборатории по развитию городов
Общество

Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде

02 марта 2026 07:11 Общество
Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде

Фото: Александр Воложанин

Сильный снегопад прогнозируется местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду днем 2 марта, а также ночью и днем 3 марта. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России. 

В связи с непогодой нижегородцев призывают остерегаться нависшего снега и сосулек. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и максимально сбавить скорость. Пожилым людям и детям в одиночку на улицу лучше не выходить. 

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что в феврале выпало свыше 200% месячной нормы осадков. А за январь - почти 240%. Городские власти уже три раза брали деньги из резервного фонда на уборку улиц. 

Подробнее о погоде в первую мартовскую неделю мы рассказывали здесь

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Снег
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2026 17:16
Цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды
27 февраля 2026 10:44
Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных