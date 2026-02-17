На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 19:35
Интерес к одежде в славянском стиле вырос в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 18:50
Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области
17 февраля 2026 18:00
Психолог объяснила, почему зумеры сидят в телефоне даже во время секса
17 февраля 2026 17:29
Эксклюзив
Вертолетную площадку построили возле нижегородского кардиоцентра
17 февраля 2026 17:14
Турзона и новое жилье появятся в деревне Хабарское до 2040 года
17 февраля 2026 16:53
Мелодии ко Дню защитника Отечества звучат в нижегородских школах вместо звонков
17 февраля 2026 16:52
Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ
17 февраля 2026 16:51
Туристы из Китая стали вдвое чаще посещать Нижегородскую область – big data T2
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:16
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья
Общество

Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области

17 февраля 2026 18:50 Общество
Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области

В Минприроды России представили предварительную оценку весеннего половодья на 2026 год. Документ подготовили специалисты Росгидромета и Гидрометцентра.

Прогноз формируется с использованием водно-балансовых гидрологических моделей. При расчетах учитывают объем осадков в виде снега и дождя, глубину промерзания и влажность почвы, а также данные гидропостов, в том числе показатели уровня воды. Точность таких оценок достигает 70-80%, что выше стандартов Всемирной метеорологической организации.

Так, из‑за аномально больших запасов снега во многих регионах страны этой весной сохраняется высокий риск паводков.

В числе территорий, которые находятся в зоне особого внимания, названа Нижегородская область.

А также ряд регионов — Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Ульяновская, Самарская области, а также в Татарстан и Мордовия.

Сложная ситуация возможна и на юге Сибири. В Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях при резком потеплении избыток снега может спровоцировать серьезные паводки. На Дальнем Востоке, в том числе в Якутии, на Камчатке и Сахалине, уровень воды в реках также способен превысить нормальные значения.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что уточненный прогноз по весеннему половодью планируется опубликовать 12 марта. По его словам, к этому времени данные снегомерных маршрутов Росгидромета позволят более точно оценить ситуацию по каждому населенному пункту и использовать информацию для принятия необходимых мер.

Ранее сообщалось, что синоптик Мокеева рассказала, ждать ли сильный паводок после обильных снегопадов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Половодье Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 07:12
Потепление придет в Нижегородскую область во второй половине февраля
04 февраля 2026 16:30
Сильного половодья весной в Нижегородской области не ожидается
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных