Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области Общество

В Минприроды России представили предварительную оценку весеннего половодья на 2026 год. Документ подготовили специалисты Росгидромета и Гидрометцентра.

Прогноз формируется с использованием водно-балансовых гидрологических моделей. При расчетах учитывают объем осадков в виде снега и дождя, глубину промерзания и влажность почвы, а также данные гидропостов, в том числе показатели уровня воды. Точность таких оценок достигает 70-80%, что выше стандартов Всемирной метеорологической организации.

Так, из‑за аномально больших запасов снега во многих регионах страны этой весной сохраняется высокий риск паводков.

В числе территорий, которые находятся в зоне особого внимания, названа Нижегородская область.

А также ряд регионов — Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Ульяновская, Самарская области, а также в Татарстан и Мордовия.

Сложная ситуация возможна и на юге Сибири. В Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях при резком потеплении избыток снега может спровоцировать серьезные паводки. На Дальнем Востоке, в том числе в Якутии, на Камчатке и Сахалине, уровень воды в реках также способен превысить нормальные значения.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что уточненный прогноз по весеннему половодью планируется опубликовать 12 марта. По его словам, к этому времени данные снегомерных маршрутов Росгидромета позволят более точно оценить ситуацию по каждому населенному пункту и использовать информацию для принятия необходимых мер.

