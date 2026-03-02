"Беспрецедентная" зима: сугробы в Нижегородской области достигли 90 см Общество

Фото: Александр Воложанин

Прошедшая зима войдет в историю наблюдений как самая снежная в Нижегородской области. За сезон выпало количество осадков, равное двум зимним нормам, а высота сугробов в регионе местами превышала средние показатели в три раза. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

"Это беспрецедентный случай за всю историю непрерывных климатических наблюдений в Нижнем Новгороде", — подчеркнула специалист.

В течение зимы в Нагорной части Нижнего Новгорода несколько раз обновлялись абсолютные суточные максимумы по осадкам — 12 декабря, 28 и 29 января, а также 17 февраля. Самые интенсивные снегопады пришлись на январь и февраль 2026 года.

Высота снежного покрова также значительно превысила средние показатели. На полях сугробы местами достигали полутора-трех климатических норм.

Максимальная высота снега — до 85-90 сантиметров — фиксировалась не только на севере области, но и на юге, а также в самом Нижнем Новгороде.

При этом температурный режим, несмотря на продолжительные декабрьские оттепели и волну сильных морозов в конце января — начале февраля, оказался близким к средним многолетним значениям.

Добавим, что в феврале Нижний Новгород оказался в числе лидеров среди городов с самым высоким снежным покровом в стране.

Ранее сообщалось, что в первую неделю весны в Нижнем Новгороде ожидаются похолодание и снегопады.