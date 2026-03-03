Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область усилит сотрудничество с ЦБ

03 марта 2026 18:48 Экономика
Нижегородская область усилит сотрудничество с ЦБ

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Сегодня, 3 марта, замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков провел рабочую встречу с новым начальником Волго-Вятского главного управления Банка России Андреем Поповым.

Нового руководителя представил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

По словам Полякова, Центробанк остается одним из ключевых партнеров региона, с которым исторически выстроены конструктивные отношения. Стороны тесно взаимодействуют в сфере развития экономики и финансового просвещения. В частности, в прошлом году в рамках проекта "Столица финансовой культуры" было проведено около 15 тысяч мероприятий. Эту работу планируется продолжить.

"Уверен, профессиональный опыт Андрея Анатольевича позволит сконцентрироваться на совместных усилиях по обеспечению устойчивости региональной экономики в условиях санкций", — подчеркнул замглавы региона.

В ходе встречи определены приоритетные направления сотрудничества. В числе задач — дальнейшее повышение доступности финансовых услуг. В 2025 году в Нижегородской области появились первые сельские кабинеты доступности финансовых услуг, а к концу года в районах работали уже 35 таких кабинетов. Кроме того, более чем в 900 торговых точках региона действует сервис "Наличные на кассе". В дальнейшем планируется развивать выездные форматы обслуживания и открывать новые сельские кабинеты.

Стороны также обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Попов отметил, что сотрудники главных управлений Банка России регулярно проводят опросы предприятий нефинансового сектора по ключевым вопросам их деятельности. По его словам, такой мониторинг позволяет оперативно фиксировать изменения и тенденции в экономике регионов, а полученные данные используются руководством Банка России при принятии решений по ключевой ставке. "Поэтому работа на местах очень важна", — подчеркнул он.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса Нижегородская область в 2025 году получила статус "Столица финансовой культуры". Регион представил интерактивный проект министерства финансов Нижегородской области и Волго-Вятского главного управления Банка России "Резидент столицы финансовой культуры", направленный на популяризацию финансовой и киберграмотности с использованием игровых и соревновательных форматов.

