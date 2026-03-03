Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов Экономика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

С 3 марта руководителем Волго-Вятского главного управления Банка России является Андрей Попов. Ранее он занимал должность директора Операционного департамента Банка России.

Андрей Попов — кандидат экономических наук, удостоен звания "Заслуженный экономист Российской Федерации". В системе Банка России работает почти три десятка лет. Профессиональный путь начал экспедитором сектора регистрации исходящей корреспонденции Экспедиции при Банке России.

В разные годы Попов работал в департаменте иностранных операций, департаменте валютных операций, департаменте обеспечения и контроля операций на финансовых рынках. С 2015 года занимал пост первого замдиректора Операционного департамента, а в феврале 2020-го возглавил его.

Прежний руководитель Волго-Вятским ГУ Банка России - Лариса Павлова - вышла на пенсию.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Андрей Саносян перешел на работу в управляющую компанию ООО "Норкем".