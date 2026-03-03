Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 марта 2026 18:08
Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода
03 марта 2026 17:34
Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
03 марта 2026 15:10
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке "Нефтегаз 2026"
03 марта 2026 14:05
ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
03 марта 2026 12:50
Оборот ИТ-компаний достиг 97,7 млрд рублей в Нижегородской области
03 марта 2026 11:56
Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию
03 марта 2026 11:16
Опубликован режим работы Сбера 7-9 марта
02 марта 2026 15:59
Московская компания завершит капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 15:43
Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области
Экономика

Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов

03 марта 2026 17:34 Экономика
Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

С 3 марта руководителем Волго-Вятского главного управления Банка России является Андрей Попов. Ранее он занимал должность директора Операционного департамента Банка России.

Андрей Попов — кандидат экономических наук, удостоен звания "Заслуженный экономист Российской Федерации". В системе Банка России работает почти три десятка лет. Профессиональный путь начал экспедитором сектора регистрации исходящей корреспонденции Экспедиции при Банке России.

В разные годы Попов работал в департаменте иностранных операций, департаменте валютных операций, департаменте обеспечения и контроля операций на финансовых рынках. С 2015 года занимал пост первого замдиректора Операционного департамента, а в феврале 2020-го возглавил его.

Прежний руководитель Волго-Вятским ГУ Банка России - Лариса Павлова - вышла на пенсию

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Андрей Саносян перешел на работу в управляющую компанию ООО "Норкем". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Назначения ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных