Лариса Павлова покидает пост начальника Волго-Вятского управления ЦБ РФ

Фото:
Лариса Павлова покидает должность начальника Волго-Вятского главного управления Банка России с 30 января в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в Центробанке.
Профессиональная карьера Павловой неразрывно связана с ЦБ: более 40 лет она проработала в системе, начиная путь с должности экономиста в отделении Госбанка СССР. Со временем она заняла пост главы Волго-Вятского управления и стала членом Совета директоров Банка России.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Лариса Павлова — это специалист высшего уровня и талантливый управленец. Она умеет формировать сильные команды, объединяя вокруг себя профессионалов и создавая условия, в которых каждый способен максимально реализовать свой потенциал и двигаться вперёд.
"Я искренне благодарна Ларисе Вальтеровне за ее труд, мудрое руководство и за те прочные заделы на будущее, которые она создавала день за днем на протяжении многих лет", — сказала Набиуллина.
И.о. начальника Волго-Вятского главного управления Банка России назначен Владимир Егоров.
Ранее сообщалось, что Ирина Григорьева возглавила Контрольно-счетную палату Нижегородской области.
