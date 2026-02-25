Стало известно, куда устроился нижегородский экс-замгубернатора Андрей Саносян Экономика

Андрей Саносян, покинувший пост нижегородского замгубернатора 19 февраля, перешел на работу в управляющую компанию ООО "Норкем". Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

По данным источника, в компании он занял должность председателя совета директоров. В новом статусе Саносян будет отвечать за стратегическое развитие предприятий холдинга.

В правительстве Нижегородской области он почти 6 лет курировал направление региональной экономики.

Ранее об уходе Саносяна на новую работу высказался губернатор Глеб Никитин. Одним из ключевых результатов совместной работы глава Нижегородской области назвал фундаментальное изменение подходов к взаимодействию с предприятиями.

Фото: Анастасия Назарова