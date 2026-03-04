Дефицит воспитателей в нижегородских детсадах снизился на 36,5% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Число незакрытых ставок воспитателей в детсадах Нижнего Новгорода сократилось на 36,5% в 2025 году.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования, без учета детсадов Кстовского района число вакансий воспитателей уменьшилось с 532 в 2024 году до 338 в 2025-м.

Также снизилось количество ставок "нянечек" и "помощников воспитателя": с 723 до 572.

При этом вырос уровень средней заработной платы. Зарплата воспитателей по итогам 2025 года составила 65 273,70 рубля, тогда как в 2024-м она была на уровне 61 621,70 рубля. У младших воспитателей средний доход достиг 41 582,80 рубля против 40 921,1 рубля годом ранее.

Большинство вакансий детские сады стараются закрывать своими силами — перераспределяют нагрузку между сотрудниками, отправляют специалистов на переподготовку. Также учреждения сотрудничают с вузами и колледжами, обращаются в кадровые агентства и привлекают студентов старших курсов.

