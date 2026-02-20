Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах

20 февраля 2026 14:33 Общество
Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде действуют два детских сада с круглосуточным пребыванием детей. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте образования.

Одна из таких групп работает в Автозаводском районе. Там организовано 24-часовое пребывание для детей с туберкулезной интоксикацией. В департаменте уточнили, что родители в этой группе не оплачивают уход и присмотр.

Еще одна круглосуточная группа открыта в детсаду №9 Кстовского района Нижнего Новгорода.

В депобре пояснили, что такие группы появляются по запросу семей. "Функционирование таких групп связано с социальным запросом родителей (законных представителей), работающих в сменном режиме или имеющих особые обстоятельства, требующие круглосуточного пребывания ребенка в саду", – отметили в ведомстве.

Размер родительской платы зависит от продолжительности пребывания ребенка в детском саду. При режиме 10,5 часа она составляет 136 рублей в день, при 12-часовом – 159 рублей, при круглосуточном – 169 рублей.

Ранее сообщалось, что для школ Нижнего Новгорода и Кстова установили единый тариф на продленку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных