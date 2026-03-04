Коммунальщика осудят за падение наледи на женщину в Выксе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Выксе перед судом предстанет сотрудник коммунальной службы. Ее обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СКР по Нижегородской области.

Напомним, в январе 2026 года на улице Красные Зори с крыши многоквартирного дома на местную жительницу упали снег и наледь. Женщину с травмами доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. После инцидента региональное управление СК возбудил уголовное дело. А председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручал руководителю СУ СК по Нижегородской области доложить о ходе и результатах расследования.

Следователи считают, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение обязанностей мастером по эксплуатации и обслуживанию дома одной из управляющих компаний. По версии СК, специалист не обеспечила своевременную и качественную очистку кровли, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

По данным областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

