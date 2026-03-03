Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе

03 марта 2026 11:21 Происшествия
Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Автозаводском районе перед судом предстанет сотрудница домообслуживающей организации, которую обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая работала инженером по эксплуатации и ремонту жилищного фонда и отвечала за безопасность проводимых работ. Однако, как считают правоохранительные органы, с 14 по 29 января она не приняла необходимых мер.

В результате на краях крыши дома № 4 по улице Челюскинцев скопились большие массы снега, образовались снежные навесы и наледь. Это представляло реальную опасность для прохожих.

Во время схода снега и льда с крыши четырехэтажного дома пострадал 12-летний мальчик. Он получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение. После вручения копии обвинительного заключения материалы направят в суд, где дело рассмотрят по существу.

Ранее Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования этого дела.

Также сообщалось, что почти 50 человек попали в больницы из за падений на льду в Нижегородской области. С начала февраля из-за схода наледи в регионе погибли два человека.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

