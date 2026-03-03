Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе

Фото:
В Автозаводском районе перед судом предстанет сотрудница домообслуживающей организации, которую обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая работала инженером по эксплуатации и ремонту жилищного фонда и отвечала за безопасность проводимых работ. Однако, как считают правоохранительные органы, с 14 по 29 января она не приняла необходимых мер.
В результате на краях крыши дома № 4 по улице Челюскинцев скопились большие массы снега, образовались снежные навесы и наледь. Это представляло реальную опасность для прохожих.
Во время схода снега и льда с крыши четырехэтажного дома пострадал 12-летний мальчик. Он получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение. После вручения копии обвинительного заключения материалы направят в суд, где дело рассмотрят по существу.
Ранее Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования этого дела.
Также сообщалось, что почти 50 человек попали в больницы из за падений на льду в Нижегородской области. С начала февраля из-за схода наледи в регионе погибли два человека.
