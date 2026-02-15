Еще один нижегородец погиб от упавшего снега с крыши Происшествия

В селе Каменка Воротынского муниципального округа Нижегородской области произошел еще один трагический случай, связанный с падением наледи с крыши.

Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, трагедия произошла в ночь на 15 февраля. На мужчину 1987 года рождения упала масса снега с крыши частного дома.

Напомним, что ранее, 14 февраля, в Нижнем Новгороде на улице Варварской в результате схода наледи погибла 19-летняя девушка. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о госпитализации 70-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области после того, как на нее из-за снега рухнул козырек подъезда.