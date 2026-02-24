Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

24 февраля 2026 17:52 Общество
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации

Регулярная проверка здоровья помогает выявлять болезни на самых ранних этапах, когда они еще не дают явных симптомов. Об этом напомнила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По ее словам, ежегодные обследования помогают заметить болезни на самой ранней стадии и держать ситуацию под контролем. Это важно не только для самого человека, но и для его работоспособности, общего самочувствия и качества жизни.

В самом центре работают 37 человек, и все сотрудники регулярно проходят профилактические обследования. В 2025 году 28 человек прошли диспансеризацию в городской поликлинике по договору, еще девять — по месту жительства. По итогам обследований у восьми сотрудников впервые выявили неинфекционные заболевания, а 28 человек поставили на диспансерное наблюдение.

Специалисты подчеркивают, что ориентироваться только на самочувствие нельзя. Многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому профилактические осмотры остаются самым надежным способом сохранить здоровье.

Развитию этой системы способствует национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. По данным Минздрава России, около 70% граждан, прошедших профилактические обследования, имеют как минимум один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. Это еще раз подтверждает значимость диспансеризации как инструмента раннего выявления возможных проблем.

Обследования рекомендованы всем взрослым с 18 лет: до 39 лет — раз в три года с ежегодным профосмотром, после 40 — ежегодно. При необходимости врач направляет на второй этап — дополнительные исследования и консультации специалистов для раннего выявления онкологических, сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и других патологий.

Записаться можно через "Госуслуги", по телефону или в регистратуре. Нужны паспорт и полис ОМС, а работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

Ранее нижегородцам напомнили, какие прививки важно сделать до начала весны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

