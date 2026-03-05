План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Документом создается городская противопаводковая комиссия и утверждается план основных мероприятий по защите населения и городского хозяйства от весеннего паводка. Документ направлен на предотвращение подтоплений жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, а также на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что по прогнозам, этой весной в Нижегородской области ожидается более напряженная паводковая ситуация, чем год назад. По состоянию на 20 февраля запасы воды в снежном покрове превышают средние многолетние значения. Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщал, что город уже приступил к подготовке. В районах сформированы противопаводковые комиссии, подготовлена водооткачивающая техника, ведется дополнительная закупка оборудования.

Районным администрациям, муниципальным предприятиям и учреждениям поручено до 16 марта направить в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" копии распоряжений о проведении противопаводковых мероприятий, планы работ и составы комиссий. Кроме того, им предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений и оценить их готовность к пропуску паводковых вод.

Также необходимо организовать превентивные меры по защите территорий, провести практическую проверку пунктов временного размещения и питания населения и направить акты с фотоотчетами в управление ГОЧС до 6 марта.

В районах, которые могут попасть в зону подтопления, должны определить необходимое количество пунктов временного размещения, уточнить маршруты эвакуации с учетом новых жилых домов и актуализировать планы эвакуации. Отдельно поручено сформировать списки инвалидов, маломобильных и инсулинозависимых граждан, проживающих в потенциально опасных зонах.

Администрации Приокского и Советского районов должны быть готовы при необходимости развернуть пункты временного размещения для приема жителей из других частей города.

Департаменту благоустройства поручено организовать расчистку водоотводных каналов, дноуглубительные работы, ремонт гидротехнических сооружений и при необходимости укрепление берегов. Департамент транспорта будет контролировать работу водопропускных сооружений на дорогах.

Городское управление ГОЧС и МКУ "УГОЧС и ЕДДС" займутся подготовкой резервов материальных ресурсов, проверкой системы оповещения, мониторингом ледовой и паводковой обстановки и межведомственным обменом информацией. Также обеспечат готовность аварийно-спасательных подразделений к ликвидации возможных последствий половодья.

Ранее нижегородцам рассказали, какие инфекции приносит талая вода.