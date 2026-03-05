План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода

Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
05 марта 2026 15:30 Общество
Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. 

Документом создается городская противопаводковая комиссия и утверждается план основных мероприятий по защите населения и городского хозяйства от весеннего паводка. Документ направлен на предотвращение подтоплений жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, а также на предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

Отметим, что по прогнозам, этой весной в Нижегородской области ожидается более напряженная паводковая ситуация, чем год назад. По состоянию на 20 февраля запасы воды в снежном покрове превышают средние многолетние значения. Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщал, что город уже приступил к подготовке. В районах сформированы противопаводковые комиссии, подготовлена водооткачивающая техника, ведется дополнительная закупка оборудования.  

Районным администрациям, муниципальным предприятиям и учреждениям поручено до 16 марта направить в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" копии распоряжений о проведении противопаводковых мероприятий, планы работ и составы комиссий. Кроме того, им предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений и оценить их готовность к пропуску паводковых вод.

Также необходимо организовать превентивные меры по защите территорий, провести практическую проверку пунктов временного размещения и питания населения и направить акты с фотоотчетами в управление ГОЧС до 6 марта.  

В районах, которые могут попасть в зону подтопления, должны определить необходимое количество пунктов временного размещения, уточнить маршруты эвакуации с учетом новых жилых домов и актуализировать планы эвакуации. Отдельно поручено сформировать списки инвалидов, маломобильных и инсулинозависимых граждан, проживающих в потенциально опасных зонах.  

Администрации Приокского и Советского районов должны быть готовы при необходимости развернуть пункты временного размещения для приема жителей из других частей города.  

Департаменту благоустройства поручено организовать расчистку водоотводных каналов, дноуглубительные работы, ремонт гидротехнических сооружений и при необходимости укрепление берегов. Департамент транспорта будет контролировать работу водопропускных сооружений на дорогах.  

Городское управление ГОЧС и МКУ "УГОЧС и ЕДДС" займутся подготовкой резервов материальных ресурсов, проверкой системы оповещения, мониторингом ледовой и паводковой обстановки и межведомственным обменом информацией. Также обеспечат готовность аварийно-спасательных подразделений к ликвидации возможных последствий половодья.  

Ранее нижегородцам рассказали, какие инфекции приносит талая вода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

весна Паводок Половодье
