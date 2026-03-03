Нижегородцам рассказали, куда обращаться при подтоплениях Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Городские службы усилили обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также работу по откачке воды с проблемных участков.

Как сообщили в нижегородском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, вечером в понедельник и в ночь на 3 марта основные магистрали и пешеходные зоны несколько раз обрабатывали для предотвращения образования наледи.

Специалисты пояснили, что службы оперативно реагируют на погодные изменения. Так, 2 марта в городе держалась нулевая температура, к вечеру начался ледяной дождь, после чего столбики термометров опустились ниже нуля.

С 23:00 2 марта бригады приступили к обработке дорожного полотна противогололедными материалами. "Особое внимание, как обычно, уделяем крупным магистралям, мостам, спускам и развязкам", — подчеркнули в профильном департаменте. Одновременно ведется очистка пешеходных дорожек от талого снега, который при похолодании может привести к гололеду.

Кроме того, продолжается вывоз снега, в первую очередь с территорий, где возможны подтопления. С начала зимнего сезона из города вывезено 1,6 млн кубометров снежных масс — этот показатель в мэрии назвали рекордным.

Из-за интенсивного выпадения мокрого снега увеличился объем талой воды, поэтому работа по ее откачке была активизирована. По поручению главы города Юрий Шалабаев районные бригады ежедневно проверяют состояние ливневой канализации и колодцев, очищая их от снега и мусора. Все виды работ находятся на контроле глав районов.

Куда обращаться при подтоплениях:

Автозаводский район

Отдел по содержанию и эксплуатации дорог: 435-87-33

МБУ "РЭД": 269-16-26

ООО "Наш Дом": 295-73-56 (круглосуточно), 293-41-14 (аварийная служба)

Кстовский район

8 (831) 452-48-40

8 (831) 452-48-41

Нижегородский район

Отдел улично-дорожной сети: 435-86-84

МБУ "Центр": 269-16-26

АО "ДК Нижегородского района": 268-10-00

Ленинский район

Служба оперативных дежурных: 258-07-50

МБУ "РЭД": 269-16-26

ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района": 262-26-22

ООО "ГУД", МП "ГУК": 250-02-51, 244-18-69

Московский район

Отдел по содержанию и эксплуатации дорог: 435-53-67

Дежурный администрации: 435-53-99

МБУ "РЭД": 269-16-26

Домоуправляющая компания Московского района: 268-11-00

Сормовский район

МБУ "Дорожник": 270-70-21

УК "Маяк Сормова 800": 282-14-25

Также можно обращаться в свою управляющую организацию.

Канавинский район

Отдел по содержанию и эксплуатации дорог: 435-86-17, 435-86-18

МБУ "Дорожник": 267-10-97

Домоуправляющая компания Канавинского района: 268-10-00 (круглосуточно)

Советский район

МБУ "РЭД": 274-62-54

Дежурный администрации: 435-53-40

Приокский район

Отдел коммунального хозяйства и содержания дорог: 435-59-38



Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сформированы противопаводковые отряды.