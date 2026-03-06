Нижегородские власти разработали закон о поддержке соотечественников за рубежом Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект закона "Об отдельных вопросах поддержки соотечественников за рубежом органами государственной власти Нижегородской области".

Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен для создания организационно-правовых и экономических условий, которые позволят региону активнее участвовать в реализации государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за границей. Также предполагается более эффективно использовать их потенциал для культурного, научного и социально-экономического развития области.

Отмечается, что сейчас работа с соотечественниками ведется на основании планов мероприятий, утвержденных губернатором. В их реализации участвуют органы исполнительной власти, муниципалитеты, вузы и общественные организации. В рамках этих планов правительством региона уже реализовано более 500 проектов в сферах образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

Принятие закона позволит закрепить порядок взаимодействия органов власти с соотечественниками и создать в регионе полноценную правовую базу для этой работы.

Законопроект разработан в соответствии с федеральным законом № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" и уточняет полномочия региона в этой сфере.

В документе определены основные направления поддержки, закреплены полномочия органов государственной власти области, а также предусмотрена возможность участия муниципалитетов в реализации этой политики по вопросам, не относящимся к местному значению. Отдельно прописаны участие представительств региона за пределами России и меры поддержки соотечественников на территории области.

Аналогичные законы уже действуют в Москве, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Коми.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область утвердила стратегию сотрудничества с ЕАЭС до 2028 года.