Общество

Нижегородская область активно помогает соотечественникам, проживающим за рубежом

26 января 2026 11:05 Общество
Нижегородская область активно помогает соотечественникам, проживающим за рубежом

Фото: министерство международных и межрегиональных связей региона

В 2025 году Нижегородская область реализовала 204 проекта, направленных на поддержку и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, в рамках утвержденного Плана мероприятий на 2024-2026 годы. Мероприятия охватили 70 стран, включая Боснию и Герцеговину, Бразилию, Египет, Индию, Китай, Сербию, Турцию, Тунис, Узбекистан, Шри-Ланку, Эфиопию, ЮАР и Южную Корею.

«Соотечественники за границей являются важными представителями русской культуры и языка на международной арене. Поддержка их инициатив и участие в международных проектах по обмену опытом — это стратегически важный шаг для укрепления имиджа нашего региона. Мы уверены, что такие усилия способствуют распространению нашего уникального культурного наследия по всему миру и создают новые возможности для сотрудничества», — подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Наибольшее количество мероприятий было посвящено культуре и туризму — 84 проекта, включая выставки и выступления творческих коллективов, которые демонстрировали богатство и разнообразие русской культуры за границей. Например, в марте 2025 года городецкий ансамбль танца «Друзья» принял участие в XIV Международном конкурсе-фестивале хореографического мастерства «Славянские самоцветы» в Минске, а в мае Нижегородский Губернский оркестр выступил в Республике Кипр в рамках  торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Великой Победы.

Кроме того, в мае 2025 года состоялся визит в Нижегородскую область делегации из семи иностранных блогеров проекта «Добро пожаловать в Россию!», представляющих Индию, США, Турцию и Францию, стремящихся показать потенциал Нижегородской области за рубежом. Также в июне 2025  года на территории Нижегородской области состоялась международная научно-практическая экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии-2025» с целью развития международных и межрегиональных связей, укрепления делового, научного, гуманитарного и медийного сотрудничества со странами Центральной Азии. Участниками проекта стали 30 блогеров из Казахстана, Киргизии, США, Таджикистана и Финляндии.

В сфере образования проведено 60 мероприятий, направленных на презентацию нижегородских вузов в зарубежных представительствах России с целью привлечения студентов из числа соотечественников. Так, в январе - феврале 2025 года представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина приняли участие в рабочих группах по отбору иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в рамках квоты, установленной Правительством РФ, в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Сирии, Ливане, Египте, Турции, Судане, Киргизии, Молдове, Узбекистане и Туркменистане.

Также было организовано 27 мероприятий в сфере спорта и молодежной политики. Среди них - проведение слета Всемирного фестиваля молодёжи, в котором приняли участие соотечественники, проживающие за рубежом.

«Мы продолжим активно развивать наши связи с соотечественниками за рубежом, а также будем стремиться создать новые платформы для взаимодействия. На 2026 год запланировано примерно 150 мероприятий. Каждое из них — это шаг к укреплению единства русского мира и расширению горизонтов для наших граждан», — добавила Ольга Гусева.

Напомним, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» действует федеральный проект «Россия в мире», который помогает улучшить образ России за рубежом. В частности, по федеральному проекту проводятся крупные международные мероприятия, в том числе Всемирный фестиваль молодежи. Особый акцент по федеральному проекту делается на том, чтобы заинтересовать жителей других стран русским языком и культурой. Также реализуются проекты по продвижению русского языка иностранцами, которые его преподают. А в детских образовательных лагерях организуют просветительские и дополнительные образовательные программы для ребят из других стран.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

