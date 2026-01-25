10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
25 января 2026 12:32
География стран, чьи граждане выбрали нижегородские вузы, расширилась до 130 государств

Фото: министерство международных и межрегиональных связей региона

В Нижегородской области в настоящее время получают высшее образование около 7 тысяч студентов, прибывших из 130 государств ближнего и дальнего зарубежья. По сравнению с прошлым учебным годом география стран, выбравших нижегородские вузы, расширилась на 20%. Лидерами по количеству нижегородских студентов-иностранцев остаются Туркменистан, Узбекистан и Китай. Об этом сообщили в министерстве международных и межрегиональных связей Нижегородской области в преддверии Дня студента.

«Тот факт, что к нам едут учиться из всех уголков планеты, служит лучшим доказательством глобального признания наших вузов. Мы видим, что зарубежные абитуриенты выбирают Нижегородскую область не только за фундаментальную научную базу, но и за возможность быть включенными в реальные инновационные и культурные проекты. Наша цель — не только дать знания, но и создать здесь среду, в которой таланты из любой точки мира смогут реализовать свой потенциал», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. 

По словам главы ведомства, увеличение количества стран — это результат системной работы вузов Нижегородской области с образовательными учреждениями иностранных государств. В арсенале нижегородских вузов - уже порядка 400 соглашений о сотрудничестве с высшими образовательными учреждениями 50 стран. 

Кроме того, регион активно развивает народную дипломатию на системной основе - иностранные граждане становятся частью жизни Нижегородской области, открывая для себя Россию через непосредственное участие в различных мероприятиях. В их числе - международный форум «ИнтерВолга», международная конференция «Экспорт образования», гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь», международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка», международный форум «Народная дипломатия как инструмент «мягкой силы» в развитии международного сотрудничества» и многие другие, что способствует не только знакомству с культурой и традициями Нижегородской области, но и укрепляет международное сотрудничество. 

«Мы стремимся к тому, чтобы образовательный путь в Нижегородской области стал для каждого иностранного студента персональной историей успеха, а сами выпускники со временем превратились в своеобразных «послов» нашего региона в своих странах. Формируя такую сеть долгосрочных деловых и дружеских связей, мы закладываем фундамент для будущих совместных научных и культурных проектов», - добавила Ольга Гусева.

