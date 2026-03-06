Гибель нижегородца под колесами поезда закончилась уголовным делом

Фото:
Следователи Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело после гибели мужчины на железнодорожной платформе станции "Киселиха" в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Напомним, трагедия произошла вечером 1 марта 2026 года. Мужчина поскользнулся и упал под движущийся грузовой поезд, потому что платформа была плохо почищена от снега.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Следователи допрашивают свидетелей и назначили ряд экспертиз. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В адрес руководства железной дороги внесено представление с требованием устранить причины и условия, которые могли способствовать трагедии.
Ход и результаты расследования находятся на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 19-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички.
