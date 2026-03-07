Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Погибшему на Станционной улице Нижнего Новгорода подростку было 13 лет, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в Сормове накануне, 6 марта. Группа подростков забралась в неэксплуатируемое здание, обнесенное забором. Конструкции рухнули. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали.

В Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь прокуратура выясняет, как там оказались несовершеннолетние и почему они были без взрослых.

"Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий. Родителям погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил мэр Шалабаев.