Происшествия

Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет

07 марта 2026 10:16 Происшествия
Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет

Фото: прокуратура Нижегородской области

Погибшему на Станционной улице Нижнего Новгорода подростку было 13 лет, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. 

Инцидент произошел в Сормове накануне, 6 марта. Группа подростков забралась в неэксплуатируемое здание, обнесенное забором. Конструкции рухнули. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали. 

В Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь прокуратура выясняет, как там оказались несовершеннолетние и почему они были без взрослых. 

"Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий. Родителям погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил мэр Шалабаев. 

 

Теги:
Дети Обрушение крыши на Станционной Сормовский район
