Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет

Фото:
Погибшему на Станционной улице Нижнего Новгорода подростку было 13 лет, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в Сормове накануне, 6 марта. Группа подростков забралась в неэксплуатируемое здание, обнесенное забором. Конструкции рухнули. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали.
В Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь прокуратура выясняет, как там оказались несовершеннолетние и почему они были без взрослых.
"Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий. Родителям погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил мэр Шалабаев.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+