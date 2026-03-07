Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2026 20:08
Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске
07 марта 2026 17:46
71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области
07 марта 2026 16:20
Нижегородская прокуратура проверит факт высадки ребенка из автобуса №216
07 марта 2026 15:52
Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска
07 марта 2026 14:00
Житель Городца пожаловался Бастрыкину на разрушающийся 52-летний дом
07 марта 2026 13:31
Минздрав утвердил новые правила оказания платных медуслуг
07 марта 2026 12:02
Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине
07 марта 2026 11:27
Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников
07 марта 2026 10:59
Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
07 марта 2026 10:49
Замубернатора Чечерин пообщался со студентами "Профессионалитета" из Дзержинска
Общество

Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске

07 марта 2026 20:08 Общество
Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске

Трое учащихся школы №6 в Богородске находятся в больнице — у них острая кишечная инфекция. Об этом в своем MAX-канале сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков, ссылаясь на данные минздрава региона. 

О вспышке в образовательном учреждении стало известно 4 марта. Роспотребнадзор организовал расследование и постановил закрыть школу на карантин. В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности. 

По данным Пучкова, госпитализированные школьники находятся в удовлетворительном состоянии, не вызывающем опасений. Тяжелых отравлений нет. 

Министр уточнил, что в учебном заведении работал родительский контроль питания, в школьной столовой ели учителя. 

"Проводим полную проверку, в том числе, информации, появившейся в СМИ о жалобах детей", - заявил Пучков. 

Напомним, что учащиеся в беседе с журналистами пожаловались на тухлую еду, которую им якобы давали в школьной столовой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Михаил Пучков Отравление
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных