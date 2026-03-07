Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске

Трое учащихся школы №6 в Богородске находятся в больнице — у них острая кишечная инфекция. Об этом в своем MAX-канале сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков, ссылаясь на данные минздрава региона.
О вспышке в образовательном учреждении стало известно 4 марта. Роспотребнадзор организовал расследование и постановил закрыть школу на карантин. В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.
По данным Пучкова, госпитализированные школьники находятся в удовлетворительном состоянии, не вызывающем опасений. Тяжелых отравлений нет.
Министр уточнил, что в учебном заведении работал родительский контроль питания, в школьной столовой ели учителя.
"Проводим полную проверку, в том числе, информации, появившейся в СМИ о жалобах детей", - заявил Пучков.
Напомним, что учащиеся в беседе с журналистами пожаловались на тухлую еду, которую им якобы давали в школьной столовой.
