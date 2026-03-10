Более 23 тысяч домашних собак зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Нижегородской области зарегистрировано более 23 тысяч домашних собак. Такие данные ИА "НТА-Приволжье" предоставили в региональном комитете ветеринарии.

По информации ведомства, сейчас регистрация собак осуществляется в заявительном порядке. При этом административная ответственность за ее отсутствие не установлена. По остальным животным процедура остается добровольной. В частности, на учет поставлены 2,2 тысячи кошек.

В агентстве добавили, что с 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в закон "О содержании домашних животных в Нижегородской области", вводящие обязательное чипирование собак. В августе 2025 года депутаты Законодательного собрания региона приняли поправки о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Однако санкции за отсутствие регистрации собаки в перечень не вошли.

Ранее сообщалось, что чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород.